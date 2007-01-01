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Тарелка для пасты «Гесперис» - фото 1

Тарелка для пасты «Гесперис»

Артикул: CH-062-765
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота45 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес0.880 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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