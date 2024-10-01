Товар в корзине. Перейти
Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая - фото 1

Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая

Артикул: CH-058-381
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крышка,65мм, металлическая
Фотография товара Крышка,65мм, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая
Фотография товара Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр180 мм
  • Вес0,246 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый, серебряный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь голубой», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь голубой»

15
В наличии
Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110

Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлический

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 940

Кадка для риса бамбук

14
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая

10
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9507
2 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор

5
В наличии 71 шт.
Фотография товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический

11
В наличии 174 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Пастораль», ширина 325мм, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена

Блюдо «Пастораль», ширина 325мм

7
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Вилка для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 930

Вилка для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный

7
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Перле», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Перле»

6
В наличии 2400 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая

9
В наличии 72 шт.

Другие товары из раздела крышки для наплитной посуды

Настоящее фото товара Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 345 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 345 мм, металлическая

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 24 см, прозрачный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 24 см, прозрачный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 700

Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 24 см, прозрачный, зеленый

12
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Крышка, стекло, 24 см прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 620

Крышка, стекло, 24 см прозрачный, черный

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный

10
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, стекло, 28 см, прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Крышка, стекло, 28 см, прозрачный, черный

14
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 37 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 650

Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 37 см, металлическая

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 45 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 260

Крышка, сталь нержавеющая, 45 см, металлическая

5
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 370 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 200

Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 370 мм, металлическая

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 26 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 26 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 26 см, прозрачный

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный

12
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
от 670
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь голубой», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь голубой»

15
В наличии
Настоящее фото товара Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110

Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлический

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 940

Кадка для риса бамбук

14
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая

10
В наличии 240 шт.