Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина380 мм
- Ширина250 мм
- Высота10 мм
- Вес0,895 кг
- Материалпластик
- Цветсиний
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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