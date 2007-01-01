Характеристики товара
Описание
* верх основания - нержавеющая сталь
* утяжелитель из стали в основании
* регулировочные ножки в основании
* покрытие нитрид титана (золото)
* высота 72 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Рекомендуемый размер столешницыD800 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Материал подстольясталь
- Цветчерный, золотой
- Диаметр основания450 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.2 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет