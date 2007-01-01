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Настоящее фото товара Подстолье стальное 4008, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье стальное 4008
15 оценок
12 290
Товар в корзине. Перейти
Подстолье стальное 4008 - фото 1Подстолье стальное 4008 - фото 2Подстолье стальное 4008 - фото 3

Подстолье стальное 4008

Артикул: CH-088-461
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1300 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

* основание из единого листа стали
* усиленная стойка Д 89 мм.
* увеличенная верхняя крышка 400х400 мм
* регулировочные ножки в основании
* высота 72 см.

Подстолье является самым большим из линейки металлических подстолий с круглым основанием. Этого «гиганта» отличает качественная полуматовая порошковая покраска и очень тяжелое основание, которое выдерживает очень большие столешницы на 8 и более персон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1300 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный
  • Диаметр основания720 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки31 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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