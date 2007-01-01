Характеристики товара
Описание
* основание из единого листа стали
* усиленная стойка Д 89 мм.
* увеличенная верхняя крышка 400х400 мм
* регулировочные ножки в основании
* высота 72 см.
Подстолье является самым большим из линейки металлических подстолий с круглым основанием. Этого «гиганта» отличает качественная полуматовая порошковая покраска и очень тяжелое основание, которое выдерживает очень большие столешницы на 8 и более персон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Рекомендуемый размер столешницыD1300 мм
- Материалсталь
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
- Диаметр основания720 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки31 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет