Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное. Основание "рюмочкой".
Диаметр основания: 55 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 5 шт./кор. 55х55х29 (0,08); труба: 10 шт./кор. 72х46х16 (0,04), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Высота: 73 см
Диаметр: 55 см
Вес нетто: 6,49 кг
Вес брутто: 6,99 кг
Объем: 0,023 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Диаметр550 мм
- Вес6 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет