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Настоящее фото товара Подстолье 1029ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1029ЕМ
80 оценок
5 790
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Подстолье 1029ЕМ - фото 1Подстолье 1029ЕМ - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье 1029ЕМ производства ChiedoCover

Подстолье 1029ЕМ

Артикул: CH-009-494
80 оценок
Основные характеристики
  • Высота730 мм
  • Диаметр550 мм
  • Вес6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Основание "рюмочкой".
Диаметр основания: 55 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 5 шт./кор. 55х55х29 (0,08); труба: 10 шт./кор. 72х46х16 (0,04), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

Высота: 73 см
Диаметр: 55 см
Вес нетто: 6,49 кг
Вес брутто: 6,99 кг
Объем: 0,023 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Диаметр550 мм
  • Вес6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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