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Подстолье 1026EM - фото 1

Подстолье 1026EM

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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Основание "рюмочкой".
Диаметр основания: 60 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-90, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 5 шт./кор. 61х61х28 (0,1); труба: 10 шт./кор. 66.5х41х17 (0,04), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес6 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD900, 800*800
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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