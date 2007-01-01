Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное. Основание "рюмочкой".
Диаметр основания: 60 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 5 шт./кор. 61х61х28 (0,1); труба: 10 шт./кор. 66.5х41х17 (0,04), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Высота: 72 см
Диаметр: 60 см
Труба: 76 мм
Вес нетто: 5,97 кг
Вес брутто: 6,47 кг
Объем: 0,035 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр600 мм
- Вес6 кг
- Рекомендуемый размер столешницы800*800, D800 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет