Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье 1026ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1026ЕМ
63 оценки
6 890
Товар в корзине. Перейти
Подстолье 1026ЕМ - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье 1026ЕМ производства ChiedoCover

Подстолье 1026ЕМ

Артикул: CH-009-495
63 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы800*800, D800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1029ЕМ
Фотография товара Подстолье 1029ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье 1061ЕМ
Фотография товара Подстолье 1061ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Основание "рюмочкой".
Диаметр основания: 60 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 5 шт./кор. 61х61х28 (0,1); труба: 10 шт./кор. 66.5х41х17 (0,04), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

Высота: 72 см
Диаметр: 60 см
Труба: 76 мм
Вес нетто: 5,97 кг
Вес брутто: 6,47 кг
Объем: 0,035 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес6 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы800*800, D800 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Слэб Эмили от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Эмили, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990

Слэб Эмили

5
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900

9
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900

13
Фотография товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1400х800

7
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, вишня

31
В наличии 18 шт.
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 1400х800

11
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

43
Настоящее фото товара Столешница Оксалит солино темный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Столешница Оксалит солино темный

36
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 600х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Столешница Фибер, 34 мм, 600х600

8
Фотография товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная

34

Другие товары из раздела хромированные подстолья

Фотография товара Подстолье барное хромированное 1004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Подстолье барное хромированное 1004

76
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1019ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Подстолье 1019ЕМ

67
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье 1042ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1042ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
9 9906
10 590 ₽Оптовая цена

Подстолье 1042ЕМ

62
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1119ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1119ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Подстолье 1119ЕМ

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1101ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1101ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подстолье 1101ЕМ

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1151ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1151ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Подстолье 1151ЕМ

6
  • белый
  • черный
В наличии 24 шт.
Фотография товара Подстолье 1152ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1152ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Подстолье 1152ЕМ

12
  • белый
  • черный
В наличии 25 шт.
Фотография товара Подстолье 2197ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2197ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
39 490

Подстолье 2197ЕМ

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2106ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Подстолье 2106ЕМ, хром

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 1092ЕМ, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1092ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
790

Подстолье 1092ЕМ, хром

6
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Подстолье 1026ЕМ
Подстолье 1026ЕМ
6 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Слэб Эмили от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Эмили, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990

Слэб Эмили

5
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900

9
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900

13
Фотография товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1400х800

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности