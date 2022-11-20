Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное. Основание "рюмочкой".
Диаметр основания: 60 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-90, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 5 шт./кор. 61х61х28 (0,1); труба: 10 шт./кор. 66.5х41х17 (0,04), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр600 мм
- Вес6 кг
- Материал подстольяметалл
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD900, 800*800
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай