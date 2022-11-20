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Подстолье 1019EM

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Подстолье 1284

Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Основание "рюмочкой".
Диаметр основания: 43 см, диаметр трубы: 6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-60, 60х60. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 5 шт./кор. 44х44х28 (0,005); труба: 10 шт./кор. 66.5х33х14 (0,03), верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр430 мм
  • Вес4 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы600*600, D600
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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