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Настоящее фото товара Подстолье 1019ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1019ЕМ
67 оценок
3 690
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Подстолье 1019ЕМ - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье 1019ЕМ производства ChiedoCover

Подстолье 1019ЕМ

Артикул: CH-009-492
67 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр430 мм
  • Вес4 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы600*600, D600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Основание "рюмочкой".
Диаметр основания: 43 см, диаметр трубы: 6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-60, 60х60. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 5 шт./кор. 44х44х28 (0,005); труба: 10 шт./кор. 66.5х33х14 (0,03), верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002)

Высота: 72 см
Диаметр: 45 см
Труба: 76 мм
Вес нетто: 3,85 кг
Вес брутто: 4,08 кг
Объем: 0,01 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр430 мм
  • Вес4 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы600*600, D600 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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