Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное. Основание "рюмочкой".
Диаметр основания: 43 см, диаметр трубы: 6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-60, 60х60. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 5 шт./кор. 44х44х28 (0,005); труба: 10 шт./кор. 66.5х33х14 (0,03), верхняя площадка: 10 шт./кор. 26х26х3,5 (0,002)
Высота: 72 см
Диаметр: 45 см
Труба: 76 мм
Вес нетто: 3,85 кг
Вес брутто: 4,08 кг
Объем: 0,01 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр430 мм
- Вес4 кг
- Рекомендуемый размер столешницы600*600, D600 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет