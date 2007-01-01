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Подстолье из нержавеющей стали 1266, 720 - фото 1

Подстолье из нержавеющей стали 1266, 720

Артикул: CH-049-047
52 оценки
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое), предназначено для стеклянной столешницы.
Диаметр трубы 7,6 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 1 шт./кор. 48х48х4 (0,008); труба: 1 шт./кор. 9х9х70 (0,006)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Подстолье из нержавеющей стали 1266, 720
Подстолье из нержавеющей стали 1266, 720
5 790
В корзине

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