Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое), предназначено для стеклянной столешницы.
Диаметр трубы 7,6 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 1 шт./кор. 48х48х4 (0,008); труба: 1 шт./кор. 9х9х70 (0,006)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота720 мм
- Вес12 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет