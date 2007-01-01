Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1001, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье из нержавеющей стали 1001
75 оценок
6 590
Товар в корзине. Перейти
Подстолье из нержавеющей стали 1001 - фото 1Подстолье из нержавеющей стали 1001 - фото 2Подстолье из нержавеющей стали 1001 - фото 3Подстолье из нержавеющей стали 1001 - фото 4Подстолье из нержавеющей стали 1001 - фото 5Подстолье из нержавеющей стали 1001 - фото 6Подстолье из нержавеющей стали 1001 - фото 7Подстолье из нержавеющей стали 1001 - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье из нержавеющей стали 1001 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подстолье из нержавеющей стали 1001 производства ChiedoCover

Подстолье из нержавеющей стали 1001

Артикул: CH-001-327
75 оценок
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое, 1011ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое, 1011ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое барное Классика
Фотография товара Подстолье металлическое барное Классика от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Основание плоское. Размер верхней площадки: 25*25 см, диаметр трубы 76 мм.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 1 шт./кор. 47х47х3 (0,0006); труба: 10 шт./кор. 72х46х16 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1252 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1252, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Подстолье барное из нержавеющей стали 1252

90
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье двойное 1048 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье двойное 1048, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Подстолье двойное 1048

51
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2133ЕМ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подстолье 2133ЕМ черный

13
  • серебряный
  • черный, золотой
Настоящее фото товара Подстолье 1091ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
21 890

Подстолье 1091ЕМ, нержавеющая сталь

13
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1087ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Подстолье 1087ЕМ, нержавеющая сталь

7
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1254ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Подстолье 1254ЕМ, нержавеющая сталь

7
Фотография товара Подстолье 2126ЕМ, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2126ЕМ, металл, произведённого компанией ChiedoCover
32 290

Подстолье 2126ЕМ, металл

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2140ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
36 590

Подстолье 2140ЕМ, нержавеющая сталь

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 2129ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2129ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
54 090

Подстолье 2129ЕМ, нержавеющая сталь

15
Настоящее фото товара Подстолье 2114ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Подстолье 2114ЕМ, нержавеющая сталь

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 600х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 600х600

13
Настоящее фото товара Столешница Оксалит светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит светлый сланец

39
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, вишня

31
В наличии 18 шт.
Фотография товара Столешница Статтгарт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Статтгарт, произведённого компанией ChiedoCover
от156 290

Столешница Статтгарт

7
Фотография товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1100х700

9
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 800х800

12
Фотография товара Слэб Манон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Манон, произведённого компанией ChiedoCover
от169 490

Слэб Манон

15
Фотография товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Столешница Корд HPL, 25 мм, Д800

6
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1100х700

14
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая

7
  • серый
  • оранжевый, коричневый
  • светло-коричневый
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела подстолья из нержавеющей стали

Фотография товара Подстолье ЕР 4110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4110, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Подстолье ЕР 4110

42
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Алан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Алан, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Подстолье обеденное Алан

8
  • черный, серебряный
  • бежевый, серый
  • золотой
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1089ЕМ, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Подстолье 1089ЕМ, сталь

8
  • белый
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Анжело от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Анжело, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Подстолье обеденное Анжело

6
Настоящее фото товара Подстолье 1272ЕМ, нерживеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Подстолье 1272ЕМ, нерживеющая сталь

6
Настоящее фото товара Подстолье 1201ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Подстолье 1201ЕМ, нержавеющая сталь

7
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1297ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Подстолье 1297ЕМ, нержавеющая сталь

5
В наличии 17 шт.
Фотография товара Подстолье 2125ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2125ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Подстолье 2125ЕМ, нержавеющая сталь

9
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1295ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
29 490

Подстолье 1295ЕМ, нержавеющая сталь

12
В наличии 13 шт.
Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 2212ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 2212ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
51 935

Подстолье из нержавеющей стали 2212ЕМ

6
  • черный
  • серый, светло-серый
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Подстолье из нержавеющей стали 1001
Подстолье из нержавеющей стали 1001
6 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 600х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 600х600

13
Настоящее фото товара Столешница Оксалит светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит светлый сланец

39
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, вишня

31
В наличии 18 шт.
Фотография товара Столешница Статтгарт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Статтгарт, произведённого компанией ChiedoCover
от156 290

Столешница Статтгарт

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности