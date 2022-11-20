Подстолье из нержавеющей стали 1001

10 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1001

4.7
5 090 ₽
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Подстолье хромированное 1081
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Основание плоское. Размер верхней площадки: 25*25 см, диаметр трубы 7 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70
Основание: 1 шт./кор. 47х47х3 (0,0006); труба: 10 шт./кор. 72х46х16 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь

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