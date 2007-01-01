Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Основание плоское. Размер верхней площадки: 25*25 см, диаметр трубы 76 мм.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 1 шт./кор. 47х47х3 (0,0006); труба: 10 шт./кор. 72х46х16 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота720 мм
- Вес12 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материал подстольясталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет