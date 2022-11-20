Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Основание плоское. Размер верхней площадки: 25*25 см, диаметр трубы 7 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70
Основание: 1 шт./кор. 47х47х3 (0,0006); труба: 10 шт./кор. 72х46х16 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
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Подстолье из нержавеющей стали 1266
Подстолье из нержавеющей стали 1087
Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ
Подстолье хромированное 1259ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ
Подстолье хромированное 1262ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
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