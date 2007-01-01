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Подстолье барное из нержавеющей стали 1265 - фото 1

Подстолье барное из нержавеющей стали 1265

Артикул: CH-001-372
67 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье с изменяемой высотой на газлифте из полированной нержавеющей стали (матовое).

Размер крестовины: D45 см, размер трубы 7х7 см.

Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80

Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х5 (0,012); труба: 1 шт./кор. 8х8х70 (0,004)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота730/1030 мм
  • Вес20 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Подстолье барное из нержавеющей стали 1265
Подстолье барное из нержавеющей стали 1265
12 700
В корзине

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