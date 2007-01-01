Характеристики товара
Описание
Подстолье с изменяемой высотой на газлифте из полированной нержавеющей стали (матовое).
Размер крестовины: D45 см, размер трубы 7х7 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х5 (0,012); труба: 1 шт./кор. 8х8х70 (0,004)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота730/1030 мм
- Вес20 кг
- Материал подстольясталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет