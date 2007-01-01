Характеристики товара
Описание
Подстолье 4110 из нержавеющей стали с квадратным основанием. В отличие от хромированных подстолий на нержавейке не заметны разводы и пятна.
Преимущество станет явным зимой, когда тающий снег от обуви гостей вашего ресторана будет оставаться на основании подстолья. Поверхность металла часто называют "сатинированной", она имеет не зеркальный, а именно матовый металлический блеск, что выглядит намного благороднее.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес12.1 кг
- Рекомендуемый размер столешницы700*700 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Размер основания400 мм
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет