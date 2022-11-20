Характеристики товара
Описание
Подстолье 4105 из нержавеющей стали с квадратным основанием. В отличие от хромированных подстолий на нержавейке не заметны разводы и пятна. Преимущество станет явным зимой, когда тающий снег от обуви гостей вашего ресторана будет оставаться на основании подстолья. Поверхность металла часто называют "сатинированной", она имеет не зеркальный, а именно матовый металлический блеск, что выглядит намного благороднее.
Максимальный размер столешницы: D750, 700*700
Размер основания: 40*40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес12.1 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
- Размер основания400 мм
- Цветсеребряный