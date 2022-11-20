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Подстолье ER 4110 - фото 1Подстолье ER 4110 - фото 2

Подстолье ER 4110

Артикул: CH-050-029
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 4105 из нержавеющей стали с квадратным основанием. В отличие от хромированных подстолий на нержавейке не заметны разводы и пятна. Преимущество станет явным зимой, когда тающий снег от обуви гостей вашего ресторана будет оставаться на основании подстолья. Поверхность металла часто называют "сатинированной", она имеет не зеркальный, а именно матовый металлический блеск, что выглядит намного благороднее.

Максимальный размер столешницы: D750, 700*700

Размер основания: 40*40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес12.1 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
  • Размер основания400 мм
  • Цветсеребряный

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