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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4110, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4110
42 оценки
5 590
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Подстолье ЕР 4110 - фото 1Подстолье ЕР 4110 - фото 2

Подстолье ЕР 4110

Артикул: CH-050-029
42 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес12.1 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 4110 из нержавеющей стали с квадратным основанием. В отличие от хромированных подстолий на нержавейке не заметны разводы и пятна.

Преимущество станет явным зимой, когда тающий снег от обуви гостей вашего ресторана будет оставаться на основании подстолья. Поверхность металла часто называют "сатинированной", она имеет не зеркальный, а именно матовый металлический блеск, что выглядит намного благороднее.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес12.1 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Размер основания400 мм
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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