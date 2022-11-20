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Столешница Werzalit FANTASY

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Производство: Турция

Столешница может быть разной формы

Werzalit - это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Доступные варианты размеров

Круглая D 60
Круглая D 70
Круглая D 80
Круглая D 90
Круглая D 107
Квадратная 60x60
Квадратная 70x70
Квадратная 80x80
Овальная 65x120
Овальная 78x145
Прямоугольная 60x110
Прямоугольная 70x120
Прямоугольная 80x120
Прямоугольная 80x140
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Варианты столешницы

Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 242FANTASY модель 242
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 334FANTASY модель 334
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 341FANTASY модель 341
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 355FANTASY модель 355
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 356FANTASY модель 356
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 357FANTASY модель 357
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 387FANTASY модель 387
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 400FANTASY модель 400
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 410FANTASY модель 410
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 411FANTASY модель 411
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 426FANTASY модель 426
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 427FANTASY модель 427
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 434FANTASY модель 434
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 440FANTASY модель 440
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 532FANTASY модель 532
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 534FANTASY модель 534
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 536FANTASY модель 536
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 710FANTASY модель 710
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 806FANTASY модель 806
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 2285FANTASY модель 2285
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 4519FANTASY модель 4519
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 4520FANTASY модель 4520
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 5429FANTASY модель 5429
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 5628FANTASY модель 5628
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 5629FANTASY модель 5629
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 5630FANTASY модель 5630
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 5648FANTASY модель 5648
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 5657FANTASY модель 5657
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 5662FANTASY модель 5662
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 5678FANTASY модель 5678
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 5684FANTASY модель 5684
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 7532FANTASY модель 7532
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 7533FANTASY модель 7533
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель 7537FANTASY модель 7537
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель TF 519FANTASY модель TF 519
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель TF 520FANTASY модель TF 520
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель VTY07FANTASY модель VTY07
Столешница Werzalit FANTASY - столешница в цвете FANTASY модель VTY13FANTASY модель VTY13

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