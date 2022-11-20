Характеристики товара
Описание
Производство: Турция
Столешница может быть разной формы
Werzalit - это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.
Доступные варианты размеровКруглая D 60
Круглая D 70
Круглая D 80
Круглая D 90
Круглая D 107
Квадратная 60x60
Квадратная 70x70
Квадратная 80x80
Овальная 65x120
Овальная 78x145
Прямоугольная 60x110
Прямоугольная 70x120
Прямоугольная 80x120
Прямоугольная 80x140