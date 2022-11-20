Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое), предназначено для стеклянной столешницы. Размер трубы 8х8 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80х80
Основание: 1 шт./кор. 48х48х5 (0,012); труба: 1 шт./кор. 9х9х70 (0,006)
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