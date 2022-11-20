Характеристики товара
Описание
Кол-во в упак: 1 шт
Вес упаковки: 16 кг
Объем упаковки:0,021 м3
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота720 мм
- Вес16 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалчугун
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Кол-во в упак: 1 шт
Вес упаковки: 16 кг
Объем упаковки:0,021 м3
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