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Подстолье обеденное Leone - фото 1Подстолье обеденное Leone - фото 2

Подстолье обеденное Leone

Артикул: CH-052-792
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кол-во в упак: 1 шт

Вес упаковки: 16 кг

Объем упаковки:0,021 м3

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота720 мм
  • Вес16 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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