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Подстолье ER 4027

Артикул: CH-050-023
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

модель 4027 – нержавеющая сталь золотого цвета. Основание в отличие от модели 5027 более толстое, из композита. Металлическая поверхность имеет блестящую, но в то же время не зеркальную, а слегка матовую поверхность, так называемую «сатинированную», правильное название - нитрид титана.

Не путайте с обычной покраской "под золото"! Присмотритесь к сатинированной поверхности, которая блестит, как золото. Часто такое напыление применяют для "золочения" куполов храмов, т.к. оно очень стойкое и долговечное.

Максимальный размер столешницы: D750, 700*700

Размер основания: D40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
  • Размер основания400 мм
  • Цветчерный, золотой

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