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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4027, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4027
43 оценки
4 590
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 4027 - фото 1Подстолье ЕР 4027 - фото 2Подстолье ЕР 4027 - фото 3

Подстолье ЕР 4027

Артикул: CH-050-023
43 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес9.3 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

модель 4027 – нержавеющая сталь золотого цвета. Основание в отличие от модели 5027 более толстое, из композита. Металлическая поверхность имеет блестящую, но в то же время не зеркальную, а слегка матовую поверхность, так называемую «сатинированную», правильное название -нитрид титана.

Не путайте с обычной покраской "под золото"! Присмотритесь к сатинированной поверхности, которая блестит, как золото. Часто такое напыление применяют для "золочения" куполов храмов, т.к. оно очень стойкое и долговечное.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес9.3 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Размер основания400 мм
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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