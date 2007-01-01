Характеристики товара
Описание
модель 4027 – нержавеющая сталь золотого цвета. Основание в отличие от модели 5027 более толстое, из композита. Металлическая поверхность имеет блестящую, но в то же время не зеркальную, а слегка матовую поверхность, так называемую «сатинированную», правильное название -нитрид титана.
Не путайте с обычной покраской "под золото"! Присмотритесь к сатинированной поверхности, которая блестит, как золото. Часто такое напыление применяют для "золочения" куполов храмов, т.к. оно очень стойкое и долговечное.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес9.3 кг
- Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Размер основания400 мм
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет