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Подстолье Лофт Кёльн

Артикул: CH-050-720
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота400 мм
  • Вес17,17 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.12 м3

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