Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина550 мм
- Высота400 мм
- Вес17,17 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.12 м3
Подстолье Жи-Ши, белый
Подстолье Окленд
Подстолье Трапеция А
Подстолье Трапеция Б
Подстолье Квадраты
Подстолье U-типа
Ножки для стола Лофт5
Подстолье Трапеция 100
Подстолье Элефант
Ножки для стола Треугольники
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий