Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Лофт Кёльн, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Лофт Кёльн
51 оценка
18 490
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Лофт Кёльн - фото 1Подстолье Лофт Кёльн - фото 2Подстолье Лофт Кёльн - фото 3Подстолье Лофт Кёльн - фото 4Подстолье Лофт Кёльн - фото 5Подстолье Лофт Кёльн - фото 6
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье Лофт Кёльн производства ChiedoCover

Подстолье Лофт Кёльн

Артикул: CH-050-720
51 оценка
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота400 мм
  • Вес17,17 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Лофт-71
Фотография товара Подстолье Лофт-71 от компании ChiedoCover.
Следующий Опора Луч для стола
Фотография товара Опора Луч для стола от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота400 мм
  • Вес17,17 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Лофт Кёльн - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Другие товары из раздела подстолья в стиле лофт

Фотография товара Подстолье Кратос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Кратос, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Подстолье Кратос

64
Фотография товара Подстолье ЕР 3138 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3138, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Подстолье ЕР 3138

43
Хит
Фотография товара Подстолье Симба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Симба, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Подстолье Симба

101
В наличии
Фотография товара Подстолье Саксон, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Саксон, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Подстолье Саксон, лофт

36
Фотография товара Подстолье лофт Оригинал М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье лофт Оригинал М, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Подстолье лофт Оригинал М

47
Фотография товара Подстолье лофт-93 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье лофт-93, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Подстолье лофт-93

62
Хит
Фотография товара Подстолье Фуд-корт, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Фуд-корт, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49030
13 390 ₽

Подстолье Фуд-корт, металл

97
  • золотой
  • белый
  • черный
В наличии
Фотография товара Подстолье лофт Харлем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье лофт Харлем, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Подстолье лофт Харлем

7
Фотография товара Подстолье Овал Соло, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Овал Соло, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Подстолье Овал Соло, бежевый

140
Фотография товара Подстолье Овал Соло, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Овал Соло, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Подстолье Овал Соло, коричневый

90

Товар в корзине

Подстолье Лофт Кёльн
Подстолье Лофт Кёльн
от 18 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности