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Подстолье Трапеция В

Артикул: CH-050-445
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота730 мм
  • Вес13,21 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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