Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина360 мм
- Ширина700 мм
- Высота730 мм
- Вес13,21 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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