Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота715 мм
- Диаметр498 мм
- Вес29,12 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки725 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.19 м3
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