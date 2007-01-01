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Настоящее фото товара Подстолье Фуд-корт, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Фуд-корт, металл
97 оценок
9 49030
13 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Фуд-корт, металл - фото 1Подстолье Фуд-корт, металл - фото 2Подстолье Фуд-корт, металл - фото 3Подстолье Фуд-корт, металл - фото 4Подстолье Фуд-корт, металл - фото 5Подстолье Фуд-корт, металл - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье Фуд-корт, металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подстолье Фуд-корт, металл производства ChiedoCover
Хит

Подстолье Фуд-корт, металл

Артикул: CH-050-810
97 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Высота715 мм
  • Диаметр498 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота715 мм
  • Диаметр498 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки28.5 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Фуд-корт, металл - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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