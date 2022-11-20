Товар в корзине. Перейти
Подстолье Фуд-корт, металл - фото 1Подстолье Фуд-корт, металл - фото 2Подстолье Фуд-корт, металл - фото 3

Подстолье Фуд-корт, металл

Артикул: CH-050-810
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-32
Стол Лофт-32
Следующий Подстолье Лофт Фюрт
Стол Лофт-32

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота715 мм
  • Диаметр498 мм
  • Вес29,12 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки725 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.19 м3

Похожие товары

Подстолье Трапеция АНастоящее фото товара Подстолье Трапеция А, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
7

Подстолье Трапеция А

Подстолье Трапеция БНастоящее фото товара Подстолье Трапеция Б, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
3

Подстолье Трапеция Б

Подстолье КвадратыНастоящее фото товара Подстолье Квадраты, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
14

Подстолье Квадраты

Подстолье U-типаНастоящее фото товара Подстолье U-типа, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
13

Подстолье U-типа

Ножки для стола Лофт5Настоящее фото товара Ножки для стола Лофт5, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
3

Ножки для стола Лофт5

Подстолье Трапеция 100Настоящее фото товара Подстолье Трапеция 100, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена
3

Подстолье Трапеция 100

Подстолье ЭлефантНастоящее фото товара Подстолье Элефант, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
2

Подстолье Элефант

Ножки для стола ТреугольникиНастоящее фото товара Ножки для стола Треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена
3

Ножки для стола Треугольники

Подстолье лофт металлическое ПрямоугольникНастоящее фото товара Подстолье лофт металлическое Прямоугольник, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
12

Подстолье лофт металлическое Прямоугольник

Подстолье лофт металлическое КрусНастоящее фото товара Подстолье лофт металлическое Крус, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена
10

Подстолье лофт металлическое Крус

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1003EM двойное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
11

Стальное Подстолье 1003EM двойное

В наличии 30 шт.
Подстолье Обвязка №40/3, разборноеНастоящее фото товара Подстолье Обвязка №40/3, разборное, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
9

Подстолье Обвязка №40/3, разборное

Настоящее фото товара Подстолье Малевич №2, барное, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
16

Подстолье Малевич №2, барное

Настоящее фото товара Основание для стола Ленойр, черный цинк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
16

Основание для стола Ленойр, черный цинк

Подстолье для барной стойкиНастоящее фото товара Подстолье для барной стойки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
10

Подстолье для барной стойки

Настоящее фото товара Подстолье 1058EM, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
6

Подстолье 1058EM

В наличии 28 шт.
Подстолье "АСТРА"Настоящее фото товара Подстолье "АСТРА", произведённого компанией ChiedoCover
43 090
Оптовая цена
4

Подстолье "АСТРА"

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
4

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
16

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
10

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
4

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69025
2 240 ₽
27

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69016
2 000 ₽
36

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный