Характеристики товара
Описание
Настольная лампа из коллекции Trio в стиле модерн. Абажур из тёмной ткани приглушает свет и создаёт расслабленную и комфортную обстановку. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Каркас выполнен из металла и декорирован цилиндрическими стержнями золотого и тёмного цвета, которые придают объём и элегантный вид всей конструкции. Отличный вариант для спальни, гостиной и рабочего кабинета.
- Площадь освещения 1 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 26*26*47
Вес брутто: 1,210
Объем: 0,032
Основные характеристики
- Высота540 мм
- Ширина250 мм
- Длина250 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветкоричневый, черный, золотой