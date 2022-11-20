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Настольная лампа V2641-1T Trio 1*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа из коллекции Trio в стиле модерн. Абажур из тёмной ткани приглушает свет и создаёт расслабленную и комфортную обстановку. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Каркас выполнен из металла и декорирован цилиндрическими стержнями золотого и тёмного цвета, которые придают объём и элегантный вид всей конструкции. Отличный вариант для спальни, гостиной и рабочего кабинета.

  • Площадь освещения 1 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 26*26*47

Вес брутто: 1,210

Объем: 0,032

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Основные характеристики

  • Высота540 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина250 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкоричневый, черный, золотой

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