Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра Aerton в классическом стиле. Плафоны из ткани мягко рассеивают свет и создают уютную атмосферу. Каркас из металла цвета хром украшен небольшими хрустальными подвесками, придающие светильнику изящный вид. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E14. Благодаря 8-и плафонам площадь освещения увеличена до 24 кв.м. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Данная модель станет идеальным решением для больших комнат.
- Площадь освещения 24 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 8
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 480 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 47*45*18
Вес брутто: 6,820
Объем: 0,038
Основные характеристики
- Высота1120 мм
- Ширина780 мм
- Длина780 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный