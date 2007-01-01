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Настоящее фото товара Полусфера Como 800 мм с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
Полусфера Como 800 мм с подсветкой
40 оценок
19 890
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Полусфера Como 800 мм с подсветкой - фото 1Полусфера Como 800 мм с подсветкой - фото 2Полусфера Como 800 мм с подсветкой - фото 3

Полусфера Como 800 мм с подсветкой

Артикул: CH-022-945
40 оценок
Основные характеристики
  • Высота405 мм
  • Диаметр810 мм
  • Вес6 кг
  • Материалполиэтилен
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Световая полусфера Coma 800 мм – это декоративная светодиодная фигура, оснащенная экономичной лампочкой. Лампа помещена внутрь герметичного корпуса из полиэтилена низкого давления, соответствующего стандарту влаго- и пылезащиты IP65. Светильник ударопрочный, не ломается, обладает длительным ресурсом работы и невосприимчив к осадкам, солнцу, щелочам, воде и т.д.

Фигура может иметь белое и разноцветное RGB-свечение. Переключение режимов работы выполняется при помощи пульта дистанционного управления, который идет в комплекте. Работает от сети 220V. Есть 12-вольтовый аккумулятор с автономностью 8-10 часов. При подзарядке аккумулятора лампу можно не выключать.

Области применения полусфер Coma:

  • Дизайн помещений и земельных участков;
  • Освещение ландшафта;
  • Украшение фасадов ресторанов, ночных клубов и т.д.;
  • Освещение бассейнов и водоемов;
  • Украшение фотозон;
  • Оформление праздничных площадок, событий и зон на открытом воздухе.

Устанавливать светильник на пол можно в исходном виде. Для дополнительной фиксации на грунте могут потребоваться ландшафтные крепления. Также можно закрепить фигуру на потолке или стене при помощи подвесов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота405 мм
  • Диаметр810 мм
  • Вес6 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 19890
220V RGB/W 21190
Аккумулятор RGB/W 22490
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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