Полусфера Como 600 мм с подсветкой

13 оценок

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Полусфера Como 600 мм с подсветкой

4.2
7 990 ₽
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Полусфера Como 500 мм с подсветкой

Характеристики товара

Описание

Световая полусфера Coma 600 мм – это декоративная светодиодная фигура, оснащенная экономичной лампочкой. Лампа помещена внутрь герметичного корпуса из полиэтилена низкого давления, соответствующего стандарту влаго- и пылезащиты IP65. Светильник ударопрочный, не ломается, обладает длительным ресурсом работы и невосприимчив к осадкам, солнцу, щелочам, воде и т.д.

Фигура может иметь белое и разноцветное RGB-свечение. Переключение режимов работы выполняется при помощи пульта дистанционного управления, который идет в комплекте. Работает от сети 220V. Есть 12-вольтовый аккумулятор с автономностью 8-10 часов. При подзарядке аккумулятора лампу можно не выключать.

Области применения полусфер Coma:

  • Дизайн помещений и земельных участков;
  • Освещение ландшафта;
  • Украшение фасадов ресторанов, ночных клубов и т.д.;
  • Освещение бассейнов и водоемов;
  • Украшение фотозон;
  • Оформление праздничных площадок, событий и зон на открытом воздухе.

Устанавливать светильник на пол можно в исходном виде. Для дополнительной фиксации на грунте могут потребоваться ландшафтные крепления. Также можно закрепить фигуру на потолке или стене при помощи подвесов.

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Материалполиэтилен
  • Вес5 кг
  • Диаметр600 мм

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 7990
220V RGB/W 9390
Аккумулятор RGB/W 10390

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