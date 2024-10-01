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Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический - фото 1

Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический

Артикул: CH-058-812
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Высота205 мм
  • Диаметр380 мм
  • Вес1.266 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсерый

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