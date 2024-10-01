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Дуршлаг, сталь нержавеющая, 340 мм, металлическая - фото 1Дуршлаг, сталь нержавеющая, 340 мм, металлическая - фото 2

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 340 мм, металлическая

Артикул: CH-058-824
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Высота6 мм
  • Диаметр170 мм
  • Вес0,245 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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