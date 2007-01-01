Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул барный Малави серый LITE
Стул барный Малави серый LITE
6 990
Стул барный Малави серый LITE

Артикул: CH-080-766
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья395 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Изысканный и лаконичный барный стул «Малави LITE» – это идеальный вариант для домашней кухни, бара, ночного клуба, салона красоты или парикмахерской. Прочнейший каркас этого изделия в стиле баухаус изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично. Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья395 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики540
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

