Характеристики товара
Описание
Лаконичный пуф в скандинавском стиле. Обивка выполнена из искусственного меха тедди - очень мягкий и приятный на ощупь материал. Прочный каркас из фанеры выдерживает на грузку до 150 кг. Основание из светлого массива дерева гармонично сочетается с белой обивкой. Пуф оснащен вместительным ящиком для хранения различный мелочей. Отличное функциональное дополнение для детской или спальни.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина385 мм
- Глубина385 мм
- Высота420 мм
- Вес3.4 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка150
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки370 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики390
- Изделия стопируютсяНет