Настоящее фото товара Пуф с ящиком Холли S тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф с ящиком Холли S тедди белый
5 оценок
5 990
Пуф с ящиком Холли S тедди белый - фото 1Пуф с ящиком Холли S тедди белый - фото 2Пуф с ящиком Холли S тедди белый - фото 3Пуф с ящиком Холли S тедди белый - фото 4

Пуф с ящиком Холли S тедди белый

Артикул: CH-080-796
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Высота420 мм
  • Вес3.4 кг
Характеристики товара

Описание

Лаконичный пуф в скандинавском стиле. Обивка выполнена из искусственного меха тедди - очень мягкий и приятный на ощупь материал. Прочный каркас из фанеры выдерживает на грузку до 150 кг. Основание из светлого массива дерева гармонично сочетается с белой обивкой. Пуф оснащен вместительным ящиком для хранения различный мелочей. Отличное функциональное дополнение для детской или спальни.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Высота420 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики390
  • Изделия стопируютсяНет
