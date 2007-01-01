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Пуф Snugis, букле, молочный

Артикул: CH-078-065
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф Snugis — стиль и комфорт для вашего интерьера.

Прочный каркас и надежные ножки. Каркас пуфа изготовлен из сочетания ДСП и хвойного бруса, что обеспечивает долговечность и устойчивость. Металлические ножки добавляют прочности и гармонично дополняют современный дизайн.
Мягкое сиденье из ткани букле. Обивка выполнена из букле молочного цвета — мягкого, уютного и приятного на ощупь материала, который добавляет теплоту и изысканность в любой интерьер.

Удобные размеры и универсальность. Высота сиденья 42 см делает пуф идеальным для использования как дополнительного места для сидения. Максимальная нагрузка до 100 кг гарантирует надежность изделия.

Минималистичный дизайн. Пуф Snugis, выполненный без подлокотников и спинки, отлично впишется в любой стиль интерьера. Подходит для спальни, гостиной, прихожей или даже офиса, добавляя комфорт и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота420 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасамассив хвойных пород, ДСП
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки6.30 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Пуф Snugis, букле, молочный
Пуф Snugis, букле, молочный
11 590
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