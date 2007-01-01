Характеристики товара
Описание
Пуф Snugis — стиль и комфорт для вашего интерьера.
Прочный каркас и надежные ножки. Каркас пуфа изготовлен из сочетания ДСП и хвойного бруса, что обеспечивает долговечность и устойчивость. Металлические ножки добавляют прочности и гармонично дополняют современный дизайн.
Мягкое сиденье из ткани букле. Обивка выполнена из букле молочного цвета — мягкого, уютного и приятного на ощупь материала, который добавляет теплоту и изысканность в любой интерьер.
Удобные размеры и универсальность. Высота сиденья 42 см делает пуф идеальным для использования как дополнительного места для сидения. Максимальная нагрузка до 100 кг гарантирует надежность изделия.
Минималистичный дизайн. Пуф Snugis, выполненный без подлокотников и спинки, отлично впишется в любой стиль интерьера. Подходит для спальни, гостиной, прихожей или даже офиса, добавляя комфорт и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Высота420 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасамассив хвойных пород, ДСП
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Вес упаковки6.30 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет