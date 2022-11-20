Характеристики товара
Описание
Пуфы - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит. Стильный пуф Паданг станет просто незаменимым – убедитесь сами!
СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ
Нежный пуф овальной формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение – тонкие ножки из металла. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении пуфа.Вы можете собрать свою мини коллекцию пуфов, купив пуф Паданг цилиндрической формы в аналогичном стиле!
УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.
УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем.Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 420 мм
Глубина 420 мм
Высота 480 мм
Вес в упаковке, кг: 5.40
Объем упаковки, м3: 0.085
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина690 мм
- Глубина360 мм
- Вес11.74 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветфиолетовый