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Настоящее фото товара Пуф Паданг, ледяная лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Паданг, ледяная лаванда
45 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Пуф Паданг, ледяная лаванда - фото 1Пуф Паданг, ледяная лаванда - фото 2Пуф Паданг, ледяная лаванда - фото 3

Пуф Паданг, ледяная лаванда

Артикул: CH-032-231
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота450 мм
  • Вес11.74 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуфы - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит. Стильный пуф станет просто незаменимым – убедитесь сами!



СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ
Нежный пуф цилиндрической формы в нижней части окантован золотым металлическим кольцом более узкого диаметра. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении пуфа.



УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.



УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Надежный каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из металлического листа. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем. Диаметр сидения 350 мм.
Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.



*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота450 мм
  • Вес11.74 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветфиолетовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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