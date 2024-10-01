Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Рюмка «Карат» элегантная посуда в стильном классическом дизайне. У стопки эффектная чаша в форме цветочного бутона, который едва раскрывается. На стенках виден легкий аккуратный орнамент, добавляющий изысканность товару. Тонкая, но короткая ножка добавляет легкость и нежность.
Стенки совершенно прозрачные, что позволяет рассмотреть цвет содержимого и любоваться бликами солнечных лучей, которые отражаются от поверхности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота122 мм
- Объем0,058 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт