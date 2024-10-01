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Рюмка «Карат», стекло 58 мл, прозрачный - фото 1

Рюмка «Карат», стекло 58 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-452
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Рюмка «Карат» элегантная посуда в стильном классическом дизайне. У стопки эффектная чаша в форме цветочного бутона, который едва раскрывается. На стенках виден легкий аккуратный орнамент, добавляющий изысканность товару. Тонкая, но короткая ножка добавляет легкость и нежность.


Стенки совершенно прозрачные, что позволяет рассмотреть цвет содержимого и любоваться бликами солнечных лучей, которые отражаются от поверхности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота122 мм
  • Объем0,058 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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