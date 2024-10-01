Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Рюмка «Тулип» получила свое название благодаря особой форме тюльпана. Она небольшая, имеет тонкую ножку, что придает изделию неповторимость. Форма чаши немного расширяется. По стилю эта оригинальная стопка напоминает бокал в уменьшенном размере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр46/50 мм
- Вес0,086 кг
- Объем0,055 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт