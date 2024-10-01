Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалфарфор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке18 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л
Хайбол «Эскаль», 690мл, стекло, прозрачный
Салатник «Тирамису» керамика 0,5 л, белый, черный
Ложка чайная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый
Корзина светло-коричневая, плетеная для хлеба, полиротанг
Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый
Бокал для вина «Ультим», 0,28л
Тарелка «Пати», диаметр 200мм
Набор для специй, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый
Сахарница без крышки «Маррон Реативо» фарфор
Сахарница «Млечный путь бирюза» фарфор
Сахарница «Крафт Грин» фарфор
Сахарница с крышкой «Проотель»
Емкость для пакетиков сахара «Симплисити»
Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая
Сахарница «Афродита» фарфор
Сахарница «Везувиус Ляпис» фарфор
Емкость для пакетиков сахара «Версаль» фарфор
Сахарница «Афродита»
Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л
Хайбол «Эскаль», 690мл, стекло, прозрачный
Салатник «Тирамису» керамика 0,5 л, белый, черный
Ложка чайная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая