Товар в корзине. Перейти
Чашка бульонная «Ресторан» стекло - фото 1

Чашка бульонная «Ресторан» стекло

Артикул: CH-061-539
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка бульонная «Трианон» стекло
Фотография товара Чашка бульонная «Трианон» стекло от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка бульонная «Кунстверк» фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Кунстверк» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина136 мм
  • Диаметр100 мм
  • Объем310 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Сливочник «Пьюрити», эко-костяной фарфор 150 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сливочник «Пьюрити», эко-костяной фарфор 150 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5107
2 690 ₽Оптовая цена

Сливочник «Пьюрити», эко-костяной фарфор 150 мл, белый

14
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Горчичница без крышки «Чино» фарфор 50 мл, белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Горчичница без крышки «Чино» фарфор 50 мл, белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Горчичница без крышки «Чино» фарфор 50 мл, белый, бежевый

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо «Флоат Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от3 2906
3 490 ₽Оптовая цена

Блюдо «Флоат Вайт»

14
В наличии 39 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эталон», 0.41л, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эталон», 0.41л

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда для стейка, бамбук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда для стейка, бамбук , произведённого компанией ChiedoCover
от5 0008
5 390 ₽Оптовая цена

Подставка для блюда для стейка, бамбук

13
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Элит», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Элит», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая

7
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза»

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер для вина, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 9409
10 890 ₽

Декантер для вина, 1л

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л

14
В наличии

Другие товары из раздела приборы столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Пати», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Пати», фарфор

10
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Маррон Реативо», с ручками, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Маррон Реативо», с ручками, фарфор

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» 408мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» 408мл, фарфор

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 300мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 300мл, фарфор

7
В наличии 677 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор

8
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор

15
В наличии 130 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Органикс» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Органикс» фарфор

12
В наличии 28 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2508
4 590 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная керамика

6
В наличии 42 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Прага» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Прага» фарфор

8
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая

14
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Чашка бульонная «Ресторан» стекло
Чашка бульонная «Ресторан» стекло
от 560
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Сливочник «Пьюрити», эко-костяной фарфор 150 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сливочник «Пьюрити», эко-костяной фарфор 150 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5107
2 690 ₽Оптовая цена

Сливочник «Пьюрити», эко-костяной фарфор 150 мл, белый

14
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Горчичница без крышки «Чино» фарфор 50 мл, белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Горчичница без крышки «Чино» фарфор 50 мл, белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Горчичница без крышки «Чино» фарфор 50 мл, белый, бежевый

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо «Флоат Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от3 2906
3 490 ₽Оптовая цена

Блюдо «Флоат Вайт»

14
В наличии 39 шт.