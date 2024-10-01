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Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор - фото 1

Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор

Артикул: CH-063-352
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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