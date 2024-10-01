Товар в корзине. Перейти
Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный - фото 1Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный - фото 2

Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный

Артикул: CH-061-848
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Фотография товара Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 8 532.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба полиротанг

12
В наличии 596 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Рисепшн», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Рисепшн»

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Декантер кофеварка, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер кофеварка, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7108
7 290 ₽

Декантер кофеварка, стекло

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка квадратная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0706
2 190 ₽Оптовая цена

Тарелка квадратная фарфор

5
В наличии 19 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Гранити», 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Гранити», 350мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 3468 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи из дуба, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 0908
7 690 ₽

Ящик для подачи из дуба, дерево

8
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Нестор», фарфор 350 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Молочник «Нестор», фарфор 350 мл, белый

5
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Вода» темный, светлый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽

Доска для подачи «Вода» темный, светлый дуб

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый

7
В наличии 252 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный

6
В наличии 208 шт.

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

15
В наличии 1038 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая

7
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

8
В наличии 203 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый

5
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Порто», сталь нержавеющая, 13/4 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от40020
500 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Порто», сталь нержавеющая, 13/4 см, металлическая

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Эко Багет», сталь, 140 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Эко Багет», сталь, 140 мм, металлическая

13
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый

10
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Бамбу», сталь нержавеющая, 14,6 см, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3907
1 490 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Бамбу», сталь нержавеющая, 14,6 см, шампань

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный
Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный
от 750
810 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба полиротанг

12
В наличии 596 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Рисепшн», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Рисепшн»

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Декантер кофеварка, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер кофеварка, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7108
7 290 ₽

Декантер кофеварка, стекло

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка квадратная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0706
2 190 ₽Оптовая цена

Тарелка квадратная фарфор

5
В наличии 19 шт.