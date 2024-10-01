Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 8 532.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 8 532.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Корзина плетеная для хлеба полиротанг
Тарелка глубокая «Рисепшн»
Декантер кофеварка, стекло
Тарелка квадратная фарфор
Хайбол «Гранити», 350мл, стекло, прозрачный
Ящик для подачи из дуба, дерево
Молочник «Нестор», фарфор 350 мл, белый
Доска для подачи «Вода» темный, светлый дуб
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый
Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный
Ложка чайная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая
Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый
Ложка чайная, «Порто», сталь нержавеющая, 13/4 см, металлическая
Ложка чайная, «Эко Багет», сталь, 140 мм, металлическая
Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см
Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый
Ложка чайная, «Бамбу», сталь нержавеющая, 14,6 см, шампань
Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая