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Тарелка для пасты «Виллоу», 0.89 - фото 1

Тарелка для пасты «Виллоу», 0.89

Артикул: CH-062-738
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр285 мм
  • Вес0.850 кг
  • Объем0.89 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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