Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Материалфарфор
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Сильвана», 200мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм
Сахарница «Сатиник» фарфор
Бумага для подачи прямоугольная
Молочник «Чино», фарфор 285 мл, белый, бежевый
Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый
Соусник «Кунстверк» фарфор 80 мл, белый
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм
Хайбол «Блю», 280мл, стекло, сизый
Тарелка «Эггшелл»
Сахарница с крышкой «Скандинавия» керамика
Сахарница без крышки «Маррон Реативо» фарфор
Сахарница «Млечный путь красный» фарфор
Сахарница-дозатор стекло, металл
Сахарница «Кунстверк» фарфор
Сахарница «Агат» фарфор
Сахарница с крышкой «Агава» фарфор
Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун»
Емкость для пакетиков сахара «Чино»
Сахарница-дозатор «Нью» стекло, сталь нержавеющая
Олд фэшн «Сильвана», 200мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм
Сахарница «Сатиник» фарфор
Бумага для подачи прямоугольная