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Емкость для пакетиков сахара «Кларет» - фото 1

Емкость для пакетиков сахара «Кларет»

Артикул: CH-063-433
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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