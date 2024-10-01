Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина105 мм
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Кончерто», 290мл, стекло, прозрачный
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый
Менажница 3 отделения «Кунстверк» белая, фарфор
Салатник «Пати» фарфор 250 мл, серый, синий
Хайбол «Ода», 230мл, стекло, прозрачный
Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Диспенсер для сливок, сталь нержавеющая
Тарелка «Трианон»
Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный
Тарелка глубокая «Олеа»
Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор
Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор
Сахарница с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая
Сахарница «Атлантис» фарфор
Сахарница с крышкой «Монако Вайт»
Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая
Сахарница «Блю Дэппл» фарфор
Сахарница «Прага» фарфор
Емкость для пакетиков сахара «Версаль» фарфор
Сахарница с крышкой фарфор
Олд фэшн «Кончерто», 290мл, стекло, прозрачный
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый
Менажница 3 отделения «Кунстверк» белая, фарфор
Салатник «Пати» фарфор 250 мл, серый, синий