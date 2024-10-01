Товар в корзине. Перейти
Сахарница с крышкой «Проотель» - фото 1

Сахарница с крышкой «Проотель»

Артикул: CH-063-360
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Денвер»
Фотография товара Нож столовый «Денвер» от компании ChiedoCover.
Следующий Сахарница с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая
Фотография товара Сахарница с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке72 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом бук, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5007
4 790 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом бук, металл

15
В наличии 41 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пастораль», ширина 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пастораль», ширина 175мм

7
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для горячих напитков «Экинокс», 150мл, керамика, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7702
1 790 ₽Оптовая цена

Стакан для горячих напитков «Экинокс», 150мл, керамика, синий

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4506
2 590 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, золотой

8
В наличии 227 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1706
2 290 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный

11
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Снейк»

13
В наличии 250 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6909
6 190 ₽

Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник без ручки «Блю Дэппл», фарфор 85 мл белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Молочник без ручки «Блю Дэппл», фарфор 85 мл белый, синий

10
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка»

5
В наличии 204 шт.

Другие товары из раздела сахарницы

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Пинки» , произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Пинки»

6
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница-дозатор стекло, металл , произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Сахарница-дозатор стекло, металл

6
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Агава» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Агава» фарфор

9
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Революшн Гранит» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5805
2 690 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Революшн Гранит» фарфор

11
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5004
2 590 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Монако Вайт», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Сахарница без крышки «Монако Вайт», фарфор

11
В наличии 45 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун» , произведённого компанией ChiedoCover
от2 5506
2 690 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун»

12
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара «Чино», произведённого компанией ChiedoCover
от1 08010
1 200 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара «Чино»

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Блю Дэппл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Сахарница «Блю Дэппл» фарфор

15
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Сахарница прозрачная, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200

Сахарница прозрачная, стекло

8
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Сахарница с крышкой «Проотель»
Сахарница с крышкой «Проотель»
от 640
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом бук, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5007
4 790 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом бук, металл

15
В наличии 41 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пастораль», ширина 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пастораль», ширина 175мм

7
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для горячих напитков «Экинокс», 150мл, керамика, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7702
1 790 ₽Оптовая цена

Стакан для горячих напитков «Экинокс», 150мл, керамика, синий

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4506
2 590 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая

10
В наличии