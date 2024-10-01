Товар в корзине. Перейти
Сахарница «Везувиус Ляпис» фарфор - фото 1

Сахарница «Везувиус Ляпис» фарфор

Артикул: CH-063-437
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сахарница «Торино» фарфор
Фотография товара Сахарница «Торино» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Сахарница-дозатор сталь нержавеющая
Фотография товара Сахарница-дозатор сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Пати», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Пати», фарфор

10
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1801
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная

12
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горчичница без крышки «Монако Вайт» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 09010
1 200 ₽Оптовая цена

Горчичница без крышки «Монако Вайт» фарфор, белый

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от7 3509
7 990 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Фолкнер», 0,29л, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Фолкнер», 0,29л

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи - 4шт, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи - 4шт, сланец

9
В наличии 103 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Дюк», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Дюк», 210мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для яйца «Аркадия» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Аркадия» фарфор, белый

12
В наличии 114 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная

5
В наличии 149 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7505
2 890 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб

12
В наличии 26 шт.

Другие товары из раздела сахарницы

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор

11
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Сатиник» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1708
4 490 ₽Оптовая цена

Сахарница «Сатиник» фарфор

11
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор

12
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара, винилбензол, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара, винилбензол

11
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Моцарт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6408
4 990 ₽Оптовая цена

Сахарница «Моцарт» фарфор

15
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Монако Вайт», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Сахарница без крышки «Монако Вайт», фарфор

11
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Сахарница «Спайро» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Сахарница «Спайро» фарфор

10
В наличии 54 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8209
900 ₽Оптовая цена

Сахарница «Афродита» фарфор

6
В наличии 45 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара «Кларет», произведённого компанией ChiedoCover
от9802
990 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара «Кларет»

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой фарфор

9
В наличии 26 шт.

Товар в корзине

Сахарница «Везувиус Ляпис» фарфор
Сахарница «Везувиус Ляпис» фарфор
от 690
790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Пати», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Пати», фарфор

10
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1801
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», квадратная

12
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горчичница без крышки «Монако Вайт» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 09010
1 200 ₽Оптовая цена

Горчичница без крышки «Монако Вайт» фарфор, белый

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от7 3509
7 990 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 30 шт.