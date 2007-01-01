Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Салатник Думми, 38х24 см, произведённого компанией ChiedoCover
Салатник Думми, 38х24 см
8 оценок
2 190
Товар в корзине. Перейти
Салатник Думми, 38х24 см - фото 1

Салатник Думми, 38х24 см

Артикул: CH-088-858
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина380 мм
  • Ширина240 мм
  • Вес1.150 кг
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный
Фотография товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный
Фотография товара Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина240 мм
  • Вес1.150 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк»

14
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л

14
В наличии 33 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Кружка Келл, 400 мл, произведённого компанией ChiedoCover
490

Кружка Келл, 400 мл

6
В наличии 1276 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Эрбосо Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Блюдо «Эрбосо Реативо»

7
В наличии 20 шт.
Фотография товара Мензурка стекло, 0.5 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стекло, 0.5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Мензурка стекло, 0.5 л, прозрачный

10
В наличии 284 шт.
Настоящее фото товара Мешалки для коктейлей «Афродита» полистирол, разноцветные, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Мешалки для коктейлей «Афродита» полистирол, разноцветные

9
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Шеф-нож Про-лайн, 20 см, красная пластиковая ручка, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Шеф-нож Про-лайн, 20 см, красная пластиковая ручка

13
В наличии 1441 шт.
Настоящее фото товара Чашка бульонная керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Чашка бульонная керамика

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW детский белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW детский белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 99061
4 990 ₽

Стул Eames DSW детский белый

14
В наличии 369 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная «Пробар», 3 отделения, абс-пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Подставка барная «Пробар», 3 отделения, абс-пластик

8
В наличии 226 шт.

Другие товары из раздела кухонный инвентарь

Настоящее фото товара Мармит-супница электрическая Лайт, пластик, сталь нержавеющая, 10л, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Мармит-супница электрическая Лайт, пластик, сталь нержавеющая, 10л

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Мармит Периги, 30*30*54 см, 4 л, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Мармит Периги, 30*30*54 см, 4 л

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Мармит Вакуум, для каши, супа двойной, 2л, 3л, произведённого компанией ChiedoCover
33 390

Мармит Вакуум, для каши, супа двойной, 2л, 3л

7
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Мармит Флокс, электрический с обзорным стеклом, 7,6л, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Мармит Флокс, электрический с обзорным стеклом, 7,6л

9
В наличии 128 шт.
Настоящее фото товара Мармит Тимезис, сервировочный, 5,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
93 390

Мармит Тимезис, сервировочный, 5,5 л

12
В наличии 10 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Тарелка Лимбер д22,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
690

Тарелка Лимбер д22,5 см

5
В наличии 11987 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Тарелка Бенч, 26 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Тарелка Бенч, 26 см

11
В наличии 495 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи Фикстур, 20,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
990

Блюдо для подачи Фикстур, 20,5 см

7
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи Фланк, 23х18 см, произведённого компанией ChiedoCover
890

Блюдо для подачи Фланк, 23х18 см

6
В наличии 293 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая Кротч, 20,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
690

Ложка столовая Кротч, 20,5 см

6

Товар в корзине

Салатник Думми, 38х24 см
Салатник Думми, 38х24 см
2 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк»

14
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л

14
В наличии 33 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Кружка Келл, 400 мл, произведённого компанией ChiedoCover
490

Кружка Келл, 400 мл

6
В наличии 1276 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Эрбосо Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Блюдо «Эрбосо Реативо»

7
В наличии 20 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности