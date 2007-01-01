Характеристики товара
Описание
Барный стул «Купер» белого цвета привлекает внимание стильным дизайном и отличается невероятным комфортом. Модель с эргономичным сиденьем на основе, сделанной из хромированного металла, оснащена механизмом регулировки высоты (61–81 см). Такая мебель будет одинаково уместна в ресторане или дома на кухне. Качество – в деталях Белый стул «Купер» прослужит долгое время, благодаря тщательно продуманной конструкции и качественным материалам. Широкое основание диаметром 410 мм обеспечивает отличную устойчивость, прочный каркас отвечает за надежность, а обивка из полиуретановой кожи не потеряет привлекательный вид даже через несколько лет. Глубокое сиденье с оригинальной спинкой окажется достаточно просторным для человека любой комплекции. Удобный механизм подъема газлифт и подножка позволят расположиться самым комфортным образом. Оригинальный дизайн Стул «Купер» прекрасно впишется в современный интерьер в стиле хай-тек, модерн, ретро или поп-арт. Это универсальный вариант для небольшой кухни или модного бара. Модель белого цвета – идеальное решение для помещения, оформленного в стиле минимализм. Дизайнеры используют светлую мебель, чтобы зрительно увеличить пространство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина480 мм
- Высота1010 мм
- Ширина сиденья320 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья810 мм
- Высота посадочного места 810 мм
- Вес5.8 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки480 мм
- Вес упаковки13.40 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет