Стул барный Купер NEW белый NP
Стул барный Купер NEW белый NP
11 оценок
7 490
Стул барный Купер NEW белый NP - фото 1Стул барный Купер NEW белый NP - фото 2Стул барный Купер NEW белый NP - фото 3

Стул барный Купер NEW белый NP

Артикул: CH-080-752
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья320 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Барный стул «Купер» белого цвета привлекает внимание стильным дизайном и отличается невероятным комфортом. Модель с эргономичным сиденьем на основе, сделанной из хромированного металла, оснащена механизмом регулировки высоты (61–81 см). Такая мебель будет одинаково уместна в ресторане или дома на кухне. Качество – в деталях Белый стул «Купер» прослужит долгое время, благодаря тщательно продуманной конструкции и качественным материалам. Широкое основание диаметром 410 мм обеспечивает отличную устойчивость, прочный каркас отвечает за надежность, а обивка из полиуретановой кожи не потеряет привлекательный вид даже через несколько лет. Глубокое сиденье с оригинальной спинкой окажется достаточно просторным для человека любой комплекции. Удобный механизм подъема газлифт и подножка позволят расположиться самым комфортным образом. Оригинальный дизайн Стул «Купер» прекрасно впишется в современный интерьер в стиле хай-тек, модерн, ретро или поп-арт. Это универсальный вариант для небольшой кухни или модного бара. Модель белого цвета – идеальное решение для помещения, оформленного в стиле минимализм. Дизайнеры используют светлую мебель, чтобы зрительно увеличить пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья810 мм
  • Высота посадочного места 810 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки13.40 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул барный Купер NEW белый NP
Стул барный Купер NEW белый NP
7 490
В корзине

