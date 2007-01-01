Характеристики товара
Описание
Наличие пепельницы: Урна без пепельницы
Внутренняя емкость: Крепление для пакета
Материал: Нержавеющая сталь
Объем: 50 л
Цвет: Сталь (матовая)
Метод крепления: Переносная (не крепится)
Высота: 62.4 см
Ширина: 25 см
Длина: 37.5 см
Вес: 4.8 кг
Объем в упаковке, м3: 0.09
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина375 мм
- Ширина250 мм
- Высота624 мм
- Вес4.8 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет