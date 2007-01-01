Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Сенсорное ведро Кубби, 50 литров, произведённого компанией ChiedoCover
Сенсорное ведро Кубби, 50 литров
37 оценок
24 090
Товар в корзине. Перейти
Сенсорное ведро Кубби, 50 литров - фото 1Сенсорное ведро Кубби, 50 литров - фото 2

Сенсорное ведро Кубби, 50 литров

Артикул: CH-023-961
37 оценок
Основные характеристики
  • Длина375 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота624 мм
  • Вес4.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна уличная окрашенная с черной чашкой
Фотография товара Урна уличная окрашенная с черной чашкой от компании ChiedoCover.
Следующий Светильник лофт Трапеция Виджинти
Фотография товара Светильник лофт Трапеция Виджинти от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Наличие пепельницы: Урна без пепельницы

Внутренняя емкость: Крепление для пакета

Материал: Нержавеющая сталь

Объем: 50 л

Цвет: Сталь (матовая)

Метод крепления: Переносная (не крепится)

Высота: 62.4 см

Ширина: 25 см

Длина: 37.5 см

Вес: 4.8 кг

Объем в упаковке, м3: 0.09

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина375 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота624 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Урна для мусора Анкара с внутренним ведром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для мусора Анкара с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Урна для мусора Анкара с внутренним ведром

38
Настоящее фото товара Ведро Домаск прямоугольное открытое 45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Ведро Домаск прямоугольное открытое 45 л

10
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 30 литров, перфорированная, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 30 литров, перфорированная, серебро

8
Настоящее фото товара Урна для мусора Н310 сетчатая крышка, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Урна для мусора Н310 сетчатая крышка

11
Настоящее фото товара Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная

9
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Крыло-медиум, 25 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Урна для торговых центров Крыло-медиум, 25 литров

11
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Тузла, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена

Урна для торговых центров Тузла, сталь

9
Настоящее фото товара Урна металлическая Заприлавочная, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Урна металлическая Заприлавочная, серая

10
Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Лукойл, произведённого компанией ChiedoCover
от32 690
Оптовая цена

Урна уличная для мусора Лукойл

12
Настоящее фото товара Урна парковая чугунная Грифон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Урна парковая чугунная Грифон, черная

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 латте, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 латте

35
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная УМ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Урна для мусора уличная УМ-2

11
Фотография товара Уличная урна Рисер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличная урна Рисер, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Уличная урна Рисер

30
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Гамбург, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Гамбург, красно-серый гранит

5
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная Корона, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Урна металлическая уличная Корона, черная

8
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 30 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 30 л, бронза

12
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 48л), произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 48л)

42
Настоящее фото товара Урна для мусора с плавающей крышкой Ву-Тенг, 80 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Урна для мусора с плавающей крышкой Ву-Тенг, 80 литров

14
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС (Рубин) 20 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС (Рубин) 20 л, бронза

10
Настоящее фото товара Урна уличная прифасадная, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена

Урна уличная прифасадная, антик бронза

7

Другие товары из раздела урны для помещений

Настоящее фото товара Ведро Домаск прямоугольное 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Ведро Домаск прямоугольное 25 л

7
Настоящее фото товара Универсальная урна для мусора, 50 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Универсальная урна для мусора, 50 литров

8
Настоящее фото товара Урна для Мусора 50 литров Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Урна для Мусора 50 литров Оптима

11
Настоящее фото товара Урна для мусора перфорированная 50 литров, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Урна для мусора перфорированная 50 литров, черная

10
Настоящее фото товара Урна для несортируемых отходов Акцент-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Урна для несортируемых отходов Акцент-1

15
Настоящее фото товара Урна для улицы переносная 15 литров, черная, с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Урна для улицы переносная 15 литров, черная, с ручкой

11
Настоящее фото товара Урна пепельница Квадро-13, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Урна пепельница Квадро-13, черная

8
Настоящее фото товара Урна пепельница уличная К150Н, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Урна пепельница уличная К150Н, черная

12
Распродажа
Настоящее фото товара Урна уличная Декор-28 с деревянными элементами, произведённого компанией ChiedoCover
от7 1906
7 590 ₽Оптовая цена

Урна уличная Декор-28 с деревянными элементами

9
Настоящее фото товара Урна уличная стальная СЛ3-300, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Урна уличная стальная СЛ3-300, сталь зеркальная

15

Товар в корзине

Сенсорное ведро Кубби, 50 литров
Сенсорное ведро Кубби, 50 литров
24 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 латте, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 латте

35
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная УМ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Урна для мусора уличная УМ-2

11
Фотография товара Уличная урна Рисер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличная урна Рисер, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Уличная урна Рисер

30
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Гамбург, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Гамбург, красно-серый гранит

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности