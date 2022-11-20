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Урна для мусора Анкара с внутренним ведром - фото 1

Урна для мусора Анкара с внутренним ведром

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 60 см

Ширина: 25 см

Длина: 25 см

Вес: 6 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объем: 30 л

Объем в упаковке: 0,04

«Анкара» с внутренним ведром – прекрасная урна для офиса. Она состоит из трех элементов:

  • внешний корпус;
  • емкость для сбора отходов;
  • крышка.

Все детали выполнены из нержавеющей стали. Это обеспечивает прочность изделия, его устойчивость к неблагоприятным механическим воздействиям и коррозии.

Поверхность урны шлифованная. Благодаря этому на поверхности не остаются пятна от пальцев.

Главное достоинство «Анкары» - это удобство уборки. Чтобы провести ее, достаточно снять крышку конструкции, а затем извлечь и опорожнить внутренне ведро.

Пепельница в «Анкаре» не предусмотрена, поэтому она не подойдет для помещений, которые отведены для курения.

Емкость для мусора имеет удобную ручку для переноски. Она представляет собой стальной прут, который размещен по ее центру.

Установка урны для мусора в офис – не единственное назначение модели. Ее можно разместить в местах, которые посещают клиенты компании.

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Варианты каркаса

Урна для мусора Анкара с внутренним ведром - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром - каркас в цвете БелыйБелый
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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