Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина820 мм
- Глубина370 мм
- Вес25.75 кг
- Объем96000 мл
- Цветчерный, желтый, красный
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