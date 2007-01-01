Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Шампунь Grimoire, 5000 мл
15 оценок
3 900
Артикул: CH-069-913
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Шампунь "Grimoire" предлагает уникальный спа-аромат, активизируя состояние медитации и расслабления. Пирамида аромата начинается с ярких нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, создавая бодрящую атмосферу. В сердце раскрываются изысканные оттенки жасмина, розового перца и нектар инжира, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра добавляют уют.

Состав шампуня включает глицерин, соль, экстракт конского каштана, экстракт облепихи и молочную кислоту, обеспечивая мягкое очищение и увлажнение волос. Шампунь "Grimoire" — идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию и качество в уходе за волосами. Насладитесь роскошью и спокойствием с этим уникальным продуктом. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

