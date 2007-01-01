Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 280 мл
Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 280 мл
11 оценок
690
Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 280 мл - фото 1

Артикул: CH-069-904
11 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматThe Luxury of Space
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!
Характеристики товара

Описание

Откройте для себя гармонию ухода с шампунем+гелем 2в1 "The Luxury of Space!" Этот уникальный продукт сочетает в себе очищение и ароматерапию, даря вашей коже и волосам роскошный уход. Пирамида аромата начинается с ярких верхних нот красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина, наполняя утро энергией. Сердце аромата раскрывается утонченными оттенками африканской герани и жасмина, а базовые ноты мадагаскарского перца, сандала, амбры и кедра создают ощущение глубины. Активные ингредиенты, такие как соль, глицерин и экстракты ромашки и коры дуба, обеспечивают мягкое очищение и увлажнение. Молочная кислота поддерживает оптимальный pH-баланс кожи. Ароматическая композиция активирует состояние баланса. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида:

Красный апельсин, горький апельсин, красный мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал, амбра, кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматThe Luxury of Space

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

С этим товаром покупают

