Настоящее фото товара Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл
8 оценок
5 900
Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл

Артикул: CH-069-461
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Шампунь+гель 2в1 Travel – это универсальное средство для ухода за волосами и телом, которое сочетает в себе очищающие и ухаживающие свойства. Формула на основе глицерина, экстракта ромашки и коры дуба увлажняют и успокаивают кожу.

Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие
аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

