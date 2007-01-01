Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 280 мл
15 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 280 мл - фото 1

Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 280 мл

Артикул: CH-069-930
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 500 мл
Фотография товара Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 500 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Шампунь Pure Clarity, 5000 мл
Фотография товара Шампунь Pure Clarity, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Шампунь+гель 2в1 (Shampoo+gel 2in1) Grimoire — это элегантное решение для ухода за волосами и телом, дарящее ощущение свежести. Его ароматическая пирамида раскрывается яркими верхними нотами бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, наполняя ваш день бодростью. Сердечные ноты жасмина, розового перца и нектара инжира создают утонченную гармонию, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра придают глубину аромату. Активные ингредиенты, такие как соль, мягко очищают и тонизируют, а глицерин интенсивно увлажняет. Экстракты ромашки успокаивают кожу, а экстракт коры дуба укрепляет волосы. Молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс, делая кожу и волосы мягкими. Аромат активизирует состояние медитации и расслабления. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела гели для душа

Настоящее фото товара Гель для душа, Travel, пластик, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Гель для душа, Travel, пластик, 280мл

5
Настоящее фото товара Шампунь + гель Travel, 2в1, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 400

Шампунь + гель Travel, 2в1, пластик, 500мл

6
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 250мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1, Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Шампунь+гель 2в1, Lemongrass Way, 250мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа Sacral Bali, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Гель для душа Sacral Bali, 280мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Гель для душа The Luxury of Space, 5000 мл

5
Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Гель для душа Grimoire, 30 мл

7
Настоящее фото товара Гель для душа Pure Clarity, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
110

Гель для душа Pure Clarity, 50 мл

10

Товар в корзине

Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 280 мл
Шампунь+гель, Grimoire, 2в1, 280 мл
690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности