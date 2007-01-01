Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в мир утончённой роскоши с шампунем и гелем 2в1 Sacral Bali. Этот уникальный продукт сочетает в себе нежное очищение и увлажнение, даря вашим волосам и коже ощущение свежести и комфорта. Ароматическая композиция, вдохновлённая балийской атмосферой, раскрывается нотами свежего бергамота и загадочного шафрана, плавно переходя в нежные аккорды розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую и теплую базу, а белый мускус добавляет мягкости и элегантности.
Каждый раз, используя этот продукт, вы погружаетесь в атмосферу тропического рая, оставляя за собой нежный шлейф аромата. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,28 л
- Материалпластик
- Аромат Sacral Bali
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет